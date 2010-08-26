28 августа, арт-клуб «44», Женя Мильковский с программой «Станция Туман». Начало в 22.00

28 августа, в преддверии нового учебного года, юный романтик Женя Мильковский сделает подарок всем своим поклонникам и друзьям. Музыкант и его команда представят публике новую программу «Станция Туман». Женя Мильковский - в свое время был участником первой «Фабрики Звезд», в 2010 году вошел в десятку финалистов отборочного тура Новой волны. В своих песнях Женя рассказывает о простых вещах, которые окружают любого жителя мегаполиса. Будучи студентом, музыкант часто обращается к теме студенческой жизни и ее порой непростым будням. Творческий и непосредственный, открытый и настоящий. 24-часа в сутки в Жениной голове роятся миллионы мыслей. Он постоянно что-то придумывает и сочиняет. В программе вечера - хиты молодого исполнителя, а также совсем свежие произведения. После 22:00 выступление Жени продолжит группа «Carte Blanche», а для самых стойких – после 23:30 DISCO indie party.