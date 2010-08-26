Iron Maiden назвали «Гластонбери» чайными посиделками

Вокалист британской рок-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон заявил, что они никогда не будут выступать на музыкальном фестивале «Гластонбери». Дикинсон сравнил это известнейшее мероприятие с посиделками «за чаем». «Сплошные палатки и толпы излишне любезных людей», - конкретизировал музыкант. При этом нет информации о том, а звали ли организаторы этого фестиваля Iron Maiden к себе. Напомним, что организатор «Гластонбери» Майкл Ивис говорил о том, что уже есть договоренность с двумя хэдлайнерами концертов в 2011 году. Он не стал раскрывать пока их имена. Но зато сказал, что в очередной раз пригласил хэдлайнером U2, которые не смогли выступить в этом году из-за болезни Боно. Правда, сами U2 пока не подтвердили своего участия в «Гластонбери — 2011».