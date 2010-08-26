Тим Бёртон нашел сценаристов для «Семейки Аддамс»

Поиски сценаристов для анимационной картины «Семейка Аддамс» оказались успешными – Тим Бёртон предложил Скотту Александру и Ларри Карацевски плодотворное сотрудничество. Сценаристы «Эд Вуда» приняли предложение Бёртона. Кроме того, Тим привлек к своему проекту Криса Меледандри, последней работой которого значится «Гадкий я». Крис поделился с Тимом приобретенными рисунками Чарльза Аддамса, на основе которых был снят сериал «Семейка Аддамс». По данным oKino.ua, Бёртон намерен собственноручно заняться постановкой картины. При этом режиссер будет равняться на «Труп невесты». Ожидается, что в ленте будет достаточно черного юмора и оригинальности. Также Тим Бёртон занялся продюсированием фильма «Большие глаза», посвященной художнице Маргарет Кин. Кстати, режиссер – большой фанат творчества Маргарет, он покупал у нее немало картин. Кин прославилась тем, что рисовала детей и женщин с большими глазами. Именно это возьмет за основу Бёртон для своего нового проекта.