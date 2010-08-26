Хулио Иглесиас женился на экс-модели Миранде Ринсбургер

Известный испанский певец Хулио Иглесиас женился во вторник в Марбелье на голландской экс-модели Миранде Ринсбургер, с которой живет последние 20 лет, передали в четверг испанские СМИ. Религиозная церемония бракосочетания прошла в местной приходской церкви Девы Кармен (Virgen del Carmen) скромно, в присутствии лишь свидетелей и пятерых детей супружеской пары. 66-летний Хулио Иглесиас и 45-летняя Миранда Ринсбургер проживают совместно с середины 90-х годов в Майами. Это второй брак певца, который развелся с первой женой Исабель Прейслер в 1978 году. От первого брака у Иглесиаса трое детей.