Фанат проник в дом к Сталлоне «поздороваться»

Попытка познакомиться со звездой обернулась для мужчины феерическим провалом. Восторженный фанат, желавший познакомиться и пожать руку своей любимой звезде Голливуда, был выдворен с частной территории Сталлоне и в данный момент находится в полицейском участке. Частная охрана актера вызвала полицию около 15.30 дня во вторник. По ее словам, на территорию дома Сильвестра Сталлоне незаконно проник 22-летний молодой человек. Полиция Лос-Анджелеса, прибыв на место происшествия, арестовала мужчину за нелегальное проникновение на частную территорию. По словам задержанного, он хотел лишь познакомиться и немного пообщаться со звездой. Мужчина должен заплатить $2500 залога, чтобы выйти на свободу.