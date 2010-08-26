Украинки победили на «Детской Новой волне»

Украинские участницы Виктория и Анастасия Петрик стали лучшими на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна». Каким образом сестрички завоевывали сердца жюри, зрители телеканала «Украина» смогут увидеть благодаря трансляции мероприятия, которая пройдет с 28 по 30 августа в 9.00. Отметим, первое место в старшей группе конкурсантов (с 13 до 15 лет) Виктория Петрик разделила с армянской группой "Размик и друзья", а ее сестра Анастасия стала победительницей в младшей группе (с 8 до 12 лет). Несмотря на то, что пение Вики поразило судейскую коллегию, фаворитом конкурса называли все-таки Настю. Профессионализм и джазовый вокал девочки, которой, на первый взгляд, не более шести лет, жюри оценило наивысшими баллами. А Ани Лорак сравнила голос юного дарования с голосом Эллы Фицджеральд. После покорения "Новой волны" в младшей возрастной группе Анастасия планирует отправиться на детское "Евровидение". Кроме статуэток «Хрустальная волна», победители получили право участвовать в конкурсе «Новая волна» для взрослых и специальные призы от Президента Украины Виктора Януковича: по 10 тысяч гривен и мини-студии для занятий вокалом. Напомним, в финале конкурса участвовали 15 вокалистов из девяти стран. Всего же «покорить» Волну пожелали более 5000 юных талантливых исполнителей из России, Украины, Белоруссии, Армении, Китая, Финляндии и других государств. Председателем жюри конкурса был композитор Игорь Крутой. Кроме него оценивали юных артистов Сергей Лазарев, Алсу, Тимати, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Нюша, Вера Брежнева, Алеша и Дима Билан.