Немецкую певицу приговорили к 2 годам условно за распространение ВИЧ

Немецкую певицу Надю Бенаисса, бывшую участницу поп-группы No Angels, приговорили за распространение ВИЧ к двум годам лишения свободы условно, сообщает телеканал N-24. Бенаисса арестовали 11 апреля 2009 года перед началом ее сольного выступления на дискотеке во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен). Прокуратура Дармштадта (столица Гессена) обвинила певицу в том, что в 2004 году она имела "незащищенные половые контакты как минимум с тремя партнерами", не предупредив их, что у нее ВИЧ. Одного из экс-партнеров 28-летняя женщина заразила вирусом ВИЧ. В 2008 году один из бывших партнеров певицы заявил на нее в прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что певица с 1999 года знала о положительной реакции своего организма на вирус иммунодефицита. На процессе Бенаисса признала обвинение. Бенаисса получила известность в 2000 году, когда после немецкого аналога "Фабрики звезд" вместе с четырьмя другими победительницами телеконкурса Popstars (Люси Дьяковска, Санди Меллинг, Ванесса Петруо и Джессика Уэллс) стала выступать в составе группы No Angels. Группа стала популярной сразу же после выпуска своего первого хита Daylight In Your Eyes. Дебютный альбом No Angels - Elle'ments - вышел в 2001 году и завоевал статус платинового. Проект No Angels оказался коммерчески успешным, число продаж их записей превысило 5 миллионов экземпляров. В конце 2002 года вышла вторая, не менее успешная пластинка Now... Us!, также получившая платиновый статус. Но затем Уэллс родила ребенка и покинула группу, и третий альбом When the Angels Swing участницы группы записали уже квартетом. В 2003 году No Angels получили премию "Эхо" - которая считается второй по значимости музыкальной наградой в мире после "Грэмми" - в номинации "Лучшая группа". После этого девушки неожиданно объявили о прекращении совместных выступлений и начале собственных сольных карьер. В феврале 2007 года после трехлетнего перерыва группа снова вернулась на музыкальную сцену (опять в четвертом - с Уэллс, но без Петруо) и записала альбом Destiny. В 2008 году No Angels представляли Германию в финале песенного конкурса "Евровидение", но заняли там лишь 23-е место из 25.