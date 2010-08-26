Бритни и Линн Спирс хотят выйти замуж в один день

Бритни и Линн Спирс подумывают о том, чтобы устроить двойную свадьбу. По сообщению американских СМИ, певица планирует в третий раз выйти замуж. Избранником Бритни стал ее бывший агент 38-летний Джейран Травик, с которым она встречается уже около двух лет. - Они хотят устроить скромную церемонию, - заявил источник, близкий к паре. - В их планы входит пожениться до конца этого года. Идея устроить двойную свадьбу пришла в голову Бритни во время концерта Леди Гаги. Ее младшая сестра Джейми Линн встречается с Кейси Олдриджем