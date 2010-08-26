Синди Кроуфорд снялась в рекламе ЦУМа

44-летняя звезда выглядит так же прекрасно, как и во времена пика своей модельной карьеры. По возрасту Кроуфорд приходится едва ли не матерью для новой волны моделей, но знаменитая манекенщица в очередной раз продемонстрировала, что способна заткнуть за пояс любую. Синди Кроуфорд снялась в фотосессии для московского ЦУМа - лежа на огромной кровати в роскошном шелковом белье и туфлях от Christian Louboutin. Фотографами стали Мерт и Маркус, любимчики звезд, - именно они делали знаменитую фотосессию Виктории Бекхэм в нижнем белье Armani в 2009-м. Они также снимали таких звезд, как Мадонна, Жизель Бюндхен, Дженнифер Лопес, Линдсей Лохан и Скарлетт Йохансон. В 2000 году модель ушла из мира моды, решив посвятить себя разработке своей собственной линии косметики и открытию мебельной компании. Наряду с Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон, Клаудией Шиффер и Кэйт Мосс Кроуфорд стала одной из тех, кто ввел в обиход понятие "супермодель".