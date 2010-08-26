Ковальчук разругалась с Чумаковым

О романе бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук и финалиста "Народного артиста" Алексея Чумакова стало известно год назад. Тогда пара впервые рассказала о том, что их отношения длятся уже полтора года. Однако появились слухи, что в совместной жизни влюбленных не все так гладко. Уже сложившийся дуэт Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова постепенно стал распадаться. Говорят, что Юля разругалась в пух и прах с Алексеем. За кулисами конкурса "детская Новая волна – 2010" они даже не поздоровались, пишет "Московский комсомолец". Совсем недавно в паре царил мир и благополучие. На съемках очередного сезона шоу "Большие гонки", которые прошли этим летом а Париже они в буквальном смысле вспомнили, как все начиналось. В городе влюбленных они посетили ресторан на Елисеевских полях. "Ужин был очень романтическим! – поделилась Ковальчук. – Горели свечи, корзинки фруктов, красиво оформленные десерты с клубничкой, запах приправленного мяса. Незабываемо!" Юля не раз признавалась, что совместный быт не доставляет особых хлопот, в этом плане они классическая семья. Как и любая любящая девушка, певица признавалась, что готова родить Алексею ребенка: "Я уверена, что он будет хорошим отцом. Правда, пока мы еще не задумывались даже о свадьбе". К слову сказать, новый клип певицы, который она в ближайшее время представит на суд зрителей, получился весьма символичным. Примерный сюжет таков: Юля подозревает своего молодого человека в измене и решает проверить его, договорившись с симпатичной брюнеткой. Подозрения оказываются обоснованы, и когда Юлия застает его в гостиничном номере "с поличным", стреляет прямо в сердце.