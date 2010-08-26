Моисеев распускает слухи о Вайкуле

Эпатажный артист Борис Моисеев выдал тайну своей подруги певицы Лаймы Вайкуле. Неожиданную новость о коллеге он сообщил на международном конкурсе "Детская Новая волна-2010", который на днях прошел в детском лагере "Артек". Заботливо встретив звезду у машины, Моисеев держался за живот певицы, приговаривая: "Там наше дитя!" Очевидцы рассказали "Комсомольской правде", что Борис Михайлович хватал Лайму Станиславовну за живот, оттягивал платье и громко заявлял, что 56-летняя певица беременна. Ходят слухи, что ребенок был зачат с помощью процедуры искусственного оплодотворения. А отцом будущего малыша, скорее всего, является гражданский муж певицы и по совместительству концертный директор Андрей Латковский, с которым они многие годы живут вместе. Певица рассказала, что когда-то в Лас-Вегасе даже вышла за него на пару часов замуж, но быть замужней ей быстро разонравилось. "Я очень свободолюбивый человек, - говорит Лайма. - И когда мне говорят, что теперь вы принадлежите другому человеку, это страшно! Тогда я поняла, что замужем быть не хочу". До загса они так до сих пор и не дошли. Если это не просто очередная попытка привлечь внимание общественности, то для Лаймы это будет первый ребенок. Поговаривают, что у нее уже были шансы стать матерью, но они закончились искусственным прерыванием беременности. И после второго аборта все попытки завести ребенка оказались тщетными.