Кэри Маллиган испытает «Драйв»

Картина «Воспитание чувств» принесла молодой актрисе Кэри Маллиган успех в виде номинирования на «Оскар». На этой ноте Кэри сыграла в драматических лентах «Джонни Д» и «Братья». Теперь Маллиган хочет попробовать себя в новом жанре – актриса интересуется ролью в триллере «Драйв». По данным oKino.ua, напарником Кэри Маллиган по съемочной площадке станет Райан Гослинг, которому предстоит перевоплотиться в голливудского каскадера. В основу «Драйва» будет положен роман Джеймса Саллиса – «Гони!». Сюжет произведения строится вокруг молодого каскадера, который работает водителем при банде грабителей. Однако на новом задании все пошло не так, как планировалось и главный герой спасается, захватив девушку из бандитской группировки в заложницы. Именно эта роль досталась Кэри Маллиган. Известно, что режиссером «Драйва» выступит Николас Виндинг Рёфн, прославившийся своей работой над «Бронсоном». Кроме Маллиган и Гослинга, в картине снимется Брайан Крэнстон, на счету которого «Во все тяжкие». В скором времени на экраны выйдут два фильма с участием Кэри Маллиган – «Уолл-стрит: Деньги не спят» и «Не отпускай меня».