Фигуры Lady GaGa появится одновременно во всех музеях мадам Тюссо

Восковые фигуры эпатажной певицы Lady GaGa будут стоять во всех музеях мадам Тюссо. Фигуры, изображающие певицу, появятся во всех филиалах знаменитого воскового музея одновременно. Таким образом, Lady GaGa станет первой в истории знаменитостью, чья скульптура будет установлена сразу в десяти отделениях музея по всему миру - Лондоне, Голливуде, Лас-Вегасе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Берлине, Бангкоке, Гонконге и Шанхае. Это получится самый дорогостоящий и амбициозный проект музея. Каждая фигура будет уникальной, в разных музеях Lady GaGa предстанет в разных нарядах и позах. Возможно, это решение руководства музея мадам Тюссо связано с тем, что за сравнительно небольшой промежуток времени исполнительница смогла стать самой популярной и высокооплачиваемой артисткой с мировым именем.