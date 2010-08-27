31 августа, арт-клуб «44», Summer Jazz Night: Александр Муренко & Gala Jam Session. Начало в 22.00

31 августа в арт-клубе «44» состоится финальное закрытие летнего джазового марафона. В первой части концерта – коронная барабанная дробь от Александра Муренко. Во второй – грандиозный jam session с участием главных героев Summer Jazz Night. Александр Муренко – уже давно относится к легендарным барабанщикам Украины. Его мастерство ценят не только украинские музыканты, но и европейские зрители. Ведь профессионализм Александра Муренко сыграл немаловажную роль в победе Русланы на Евровидении. А еще он играл и продолжает играть одну из основных ролей в «ударной» жизни Украины, сотрудничая с ведущими музыкальными группами страны. Кроме Александра Муренко на сцену арт-клуба 44 выйдут участники Summer Jazz Night. Кто именно – пока держится в секрете. Приходите насладиться волшебной музыкой. Джаз – лучшее лекарство от всех проблем и забот! Вход: 50 грн