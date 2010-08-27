Настя Цветаева нашла папу своему сыну

Актриса Анастасия Цветаева и ее молодой человек Надав отправились на три недели в свадебное путешествие в Тайланд. Правда, церемония бракосочетания влюбленных состоится только в сентябре. На этот же месяц выпадает двухлетие их знакомства, и день рождение Насти. Оригинальная идея съездить в медовый месяц до свадьбы объясняется довольно просто. В сентябре сыну Анастасии, который вместе с мамой и ее женихом живет в Тель-Авиве, в сентябре пойдет в школу, в нулевой класс. "Мы объездили почти весь Тайланд, - поделилась Настя с журналом OK!. – были на островах Ко-Ланта, Пхи-Пхи, Пхукет, Ко-Чанг. Да и в самом Бангкоке провели целую неделю". Каждый из островов запомнился молодым людям по-своему. Это уже будет второй брак для актрисы. С первым мужем она познакомилась в 16 лет и он был старше ее на 14 лет. Прожив пять лет в счастливом, по словам Насти, браке, пара рассталась. Рождение сына Кузьмы так или иначе связано с профессиональной карьерой Цветаевой. На съемках молодежной комедии, где Насте досталась роль подружки главного героя, она встретила будущего отца своего ребенка, режиссера Олега Гончарова. По признанию самой девушки, в тот момент ею двигало лишь желание быть мамой. Олег так и не стал законным супругом Насти.