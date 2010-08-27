Дима Билан уволил охрану

Всего несколько недель назад Диму Билана сопровождали на мероприятиях два крепких секьюрити. Но на конкурс детская "Новая волна" победитель "Евровидения" приехал впервые за несколько лет без охраны. "Я теперь наконец-то могу спокойно выходить из дома один, без вооруженной охраны. Я благодарен им за помощь. Они были со мной 24 часа", - поделился певец с наблюдательными журналисты и коллегами. Охрана Билану понадобилась после смерти его первого продюсера, Юрия Шамильевича Айзеншписа. Тогда за перспективного артиста развернулась целая война. "Когда Юрия Шамильевича не стало, на меня много чего свалилось. Некие люди, не буду их называть, достаточно долго и упорно заставляли меня подписать контракт, - признался он "Комсомольской правде". - Я долго этому сопротивлялся и, слава богу, что не подписал никаких с ними соглашений. Мне угрожали. Постоянно поступали и телефонные угрозы. Можно сказать, что я находился до недавнего времени в постоянном стрессе. И именно в этот момент у меня появилась охрана - выбора у меня не было. Сейчас я могу сказать, что моей жизни никто и ничто не угрожает, поэтому охраны теперь у меня нет". Более того подкосили Билана и непрекращающиеся разборки с родственниками Айзеншписа: "Люди, называющие себя родственниками Юрия Шамильевича, обрушились на меня разом с обвинениями, мол, я им чего-то должен. А сами, в этот же момент, обобрали меня до нитки! Фактически я оказался на улице ― без машины, квартиры и денег, которые честно заработал на гастролях! Я остался без всего, хотя был действующим артистом".