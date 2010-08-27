Могилевская и Горбунов будут вести шоу «Зірка+Зірка»

Ведущими главного развлекательного шоу осени на телеканале «1+1»- «Зірка+Зірка» - станут Юрий Горбунов и Наталья Могилевская. Верка Сердючка остается в проекте «Зірка+Зірка». В каком амплуа она предстанет перед зрителями, канал сообщит чуть позже. Напомним, что шоу «Зірка+Зірка» - это вокальный конкурс, в котором участвуют 28 звезд, 14 неожиданных дуэтов. На сцене зрители увидят известных актеров кино и театра, спортсменов, моделей, телеведущих и, конечно же, любимых исполнителей. Репертуар участников составят самые популярные хиты отечественной и западной эстрады. Оценивать поющие звездные дуэты будет жюри и зрители. Звездным дуэтам придется хорошо постараться, чтобы заработать высокие оценки, ведь жюри будет состоять из очень строгих и компетентных специалистов.