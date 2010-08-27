Команда сценаристов «Кунг-фу Панды» займется вторым «Каратэ-пацаном»

Этан Рейфф и Сайрус Ворис, работавшие над сценарием мультфильма "Кунг-фу Панда", займутся созданием продолжения "Каратэ-пацана", сообщает Heatvision. Фильм "Каратэ-пацан" вышел на экраны в июня 2010 года. Сюжет картины строится вокруг чернокожего мальчика Дре в исполнении Джейдена Смита (сына Уила Смита), который с матерью переезжает в Китай. Там, главный герой сталкивается с бандой каратистов, которые держат в страхе школу Дре и окрестности. На помощь мальчику приходит хромой китаец в исполнении Джеки Чана, который обучает его боевым искусствам. Фильм заработал в мировом прокате свыше 300 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов, поэтому о съемках продолжения было объявлено уже после первой недели проката. Детали сюжета "Каратэ-пацана 2" пока хранятся в тайне. Планируется, что картина выйдет на экраны в 2013 году, а главную роль в нем по-прежнему будет исполнять Джейден Смит. Примечательно, что у оригинального фильма "Каратэ-пацан" 1984 года, вольным римейком которого является новая картина, также было продолжение, вышедшее в 1986 году. Действие второй картины разворачивалось в Японии.