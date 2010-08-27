Уайклеф Джин написал песню о выборах на Гаити

Рэпер Уайклеф Джин, добивающийся права баллотироваться на пост президента Гаити, написал о предвыборной кампании песню, сообщает Reuters. Композиция, написанная на гаитянском креольском языке, уже попала в эфир местных радиостанций. Также ее можно прослушать в личном блоге музыканта. Песня получила название "Prizon Pou K.E.P.a". В ней содержится призыв посадить в тюрьму коррумпированных чиновников, не допустивших Джина к участию в выборах. Кроме того, рэпер обвиняет лично действующего президента Гаити Рене Преваля во вмешательстве в ход предвыборной гонки. "Я голосовал за тебя в 2006 году, почему теперь ты отверг мою кандидатуру?" - цитирует агентство текст композиции Уайклефа Джина, обращенный к Превалю. Президента уже проинформировали о появлении песни, однако официальной реакции пока не последовало. Рэпер Уайклеф Джин принимал активное участие в оказании помощи пострадавшему в результате сильнейшего землетрясения населению Гаити. В начале августа он зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, однако не попал в список допущенных претендентов. По одной из версий, поводом для этого стало то, что музыкант много лет не живет на Гаити. Рэпер же считает, что отказ стал следствием влияния местных политиков. Он намерен обжаловать решение избирательной комиссии в суде.