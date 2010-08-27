Кевин Спейси сыграет Ричарда III в постановке Сэма Мендеса

Актер Кевин Спейси и режиссер Сэм Мендес возобновят сотрудничество, начатое кинофильмом "Красота по-американски" (1999), за который оба они получили по "Оскару". Спейси и Мендес объединятся для работы в театре, а именно постановки шекспировского "Ричарда III", сообщает Reuters. Спейси исполнит заглавную роль, которую до него исполняли такие актеры, как Лоуренс Оливье и Иэн Маккеллен. Мендес заявил, что Ричард III - роль, "для которой Кевин был рожден". Премьера постановки состоится в феврале 2011 года в нью-йоркском театр "Харви", затем спектакль отправится в международное турне и наконец будет представлен в лондонском театре "Олд Вик", художественным руководителем которого на протяжении последних семи лет является Спейси. Ожидается, что в постановке будут задействованы как американские, так и британские актеры.