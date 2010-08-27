Борьба со спекулянтами лишила Боба Дилана аншлага

Выступление Боба Дилана в концертном зале The Warfield в Сан-Франциско прошло без аншлага, сообщает San Francisco Chronicle. Собрать полный зал музыканту помешала новая схема продажи билетов, которую он решил использовать в качестве эксперимента. Концерт состоялся в среду, 25 августа. Билеты на мероприятие нельзя было купить заранее - их продавали только непосредственно перед входом. Кроме того, каждый посетитель мог приобрести только один билет. Эти меры были приняты для борьбы со спекулянтами и наценками, устанавливаемыми билетными операторами. Информации о том, насколько был заполнен зал, нет. Известно, что зал The Warfield рассчитан на 2250 человек. За несколько дней до концерта в Сан-Франциско Дилан выступил в Fox Theater в Окленде - билеты на это мероприятие поступили в продажу заранее и были полностью распроданы за час. При этом за поход на шоу в Окленде поклонникам Дилана пришлось заплатить больше, чем за концерт в Сан-Франциско (в том чсиле - из-за наценки посредников). "Возможно, людей напугала неопределенность - им же приходилось идти на концерт, не имея билетов в кармане. Результат не совсем такой, на какой мы рассчитывали, но попробовать стоило. По крайней мере, мы привлекли внимание к нашей акции", - прокомментировал ситуацию в Сан-Франциско представитель компании Goldenvoice, занимающейся поддержкой концертов Дилана.