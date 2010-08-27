Сьюзан Бойл споет перед Папой Римским

Певица Сьюзан Бойл примет участие в праздничном концерте в честь визита в Глазго главы католической церкви Бенедикта XVI. Для выступления Сьюзан Бойл выбрала композицию «I dreamed a dream», с которой она выиграла конкурс талантов, принесший артистке мировую известность. Концерт для Папы Римского пройдет в парке Беллахьюстон. Сьюзан призналась, что петь перед лидером католической церкви для нее великая честь, она всю жизнь мечтала об этом. Вместе со Сьюзан Бойл в концерте выступит Мишель Макманус, тоже являющаяся победительницей аналогичного телешоу.