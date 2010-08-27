«Ранетки» снимут минимум три клипа до конца года

Подробности сюжета раскрыла пиар-менеджер коллектива Анна Гурешидзе. В нем участнице Нюте предстоит встретиться с самой собой. По сюжету «Ранетки» едут отдыхать на природу и ночуют в палатках. Ночью Нюта просыпается от шороха, пробует разбудить подругу, но видя тщетность своих усилий решает сама поиграть в детектива. Нюта начинает идти за таинственными людьми в черных балахонах. Спустя некоторое время остальные девочки просыпаются, начинают искать свою подругу и находят ее рядом с незнакомцем в черном балахоне. Когда камера показывает лицо, скрытое под балахоном, оказывается, что это вторая Нюта... Премьера видео запланирована на самый конец августа. Режиссером ролика выступил продюсер «Ранеток» Сергей Мильниченко. Планируется, что до конца этого года группа снимет еще как минимум два клипа — первый на песню Лены Ранетки «Ты не понял, кто я» и, возможно, на одну из композиций Ани Ранетки. Напомним, что последний видеоклип «Ранеток» на песню « Если честно мы не можем друг без друга» был запрещен к показу на телеканале MTV Россия по этическим соображением. Креативный директор MTV, Валерия Гай Германика, сказала, в частности, что «мы не желаем пропагандировать насилие, которого в этом клипе предостаточно». Сами «Ранетки» лишь пожали плечами, по их мнению клип получился отличным.