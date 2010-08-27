Lordi выпускают новый альбом и едут в Россию

Финская hard&heavy команда Lordi заканчивает работу над новым альбомом. Пластинка, получившая название «Babez for Breakfast», станет пятой по счету в дискографии коллектива. Основу новых песен Lordi составляют отсылки к композициям известных лидеров тяжелой сцены, таких как Kiss, WASP, Alice Cooper. Поклонникам уже представлен новый сингл победителей Евровидения 2006 года, им стал трек под названием «This Is Heavy Metal», на который уже выпущен яркий видеоролик. Лидер финских металлистов Mr. Lordi охарактеризовал свое новое творение так: «на вкус он будет сальным..., своего рода жирным и масляным татарским стейком». Российским поклонникам Lordi выпадет шанс услышать и увидеть своих кумиров в самом начале ноября в обеих столицах. В Москве группа выступит 6 ноября, а в Санкт-Петербурге - 5 ноября.