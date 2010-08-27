«Дискотека Авария» спела про звезды

В последний месяц лета, вслед за зажигательным "Модный танец Арам-Зам-Зам" и веселым "Лето Всегда" группа "Дискотека Авария" представила новый трек под названием "Звезда". Динамичная, композиция в стиле евро-поп мгновенно ложится на слух. По словам бессменного автора и композитора группы Алексея Рыжова, не смотря на довольно бодрый музыкальный ряд, внутреннее текстовое содержание довольно глубокое и даже несколько печальное. Тема, затронутая в этой композиции понятна каждому. Даже самый жесткий циник когда-нибудь смотрел на небо, и, без сомнения, на звезды. И каждый человек объясняет их наличие на небосклоне, их загадочную красоту и необыкновенное сияние по-своему. "Дискотека авария" в новой песне "Звезда" поет о том, что звезды не просто далекие планеты. Звезды - это хранители людских тайн. Они - это те "кто нас любил" и кто дарит нам любовь, красоту и поют нам свой "звездный романс". Там, наверху, проходя через миллионы лет, каждую ночь они смотрят на нас и дают возможность нам любоваться ими. Сочетание удивительно лиричного текста и танцевальной мелодии, делает композицию "Звезда" особенной и заставляет слушателя прислушиваться к словам песни сквозь "танцевальность" мотива. По признанию солиста группы Николая Тимофеева, ему было очень приятно исполнять "Звезду". "Во время работы над ней я слушал и подпевал треку везде, где только можно: и в машине, и на прогулке, и дома. И даже сейчас, когда работа над ней завершена и стартует ротация, я по прежнему слушаю и пою кусочки то куплета, то припева. Я надеюсь, - сказал Тимофеев, - что эта композиция полюбится нашим слушателям так же, как полюбилась и всему нашему коллективу и найдет отклик в душах и умах людей. Символичной стала и премьера песни, которая состоялась в Юрмале, на дне рождении Игоря Крутого. Игорь Яковлевич, хоть и не является ни автором ни исполнителем этой композиции, но все же имеет к ней самое непосредственное отношение. Дело в том, что Игорь Крутой снялся в Вестерне вместе с "Дискотекой Авария" в роли шерифа. Уже в ближайшие недели Вестерн выйдет на экраны, а песня "Звезда" станет саундтреком к этому фильму. По сути, самым что ни на есть клипом с Крутым в главной роли.