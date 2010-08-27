Billy’s Band представит юбилейное видео «Блюз в голове»

Группа Billy’s Band сейчас работает над фильмом «Блюз в голове». Как рассказал лидер группы Билли Новик, выход видео будет приурочен к 9,5-летнему юбилею коллектива. Монтажом фильма занимается Дмитрий Коршунов, снявший для группы клип на песню «Счастье есть». «Этот клип попал в число сорока лучших клипов по версии французского «Festival du clip 2007», - сообщил Билли. Выход фильма «Блюз в голове» намечен на октябрь 2010 года. Билли Новик поделился с корреспондентом Intermedia заветной мыслью о том, что, может быть, удастся к моменту выхода юбилейного видео пригласить в Россию Микки Рурка, в качестве специального гостя на фестиваль "Нео", который пройдет в октябре. Во время этого фестиваля Billy’s Band и планируют представить публике фильм «Блюз в голове».