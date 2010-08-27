Энни Ленокс подписала контракт с Universal Music

Певица Энни Леннокс подписала долгосрочный контракт с Universal Music. Также Леннокс объявила о выходе нового альбома, “A Christmas Cornucopia”, который выйдет 22 ноября на лейбле Island Records в Британии. Мировой релиз пластинки состоится на лейбле Decca. Этот диск станет своеобразной интерпретацией рождественских песен, помимо этого в треклисте будет присутствовать собственная песня Леннокс под названием "Universal Child." “Я невероятно восхищена работой с Island Records над моей новой записью” – говорит певица. “Этот альбом – то, что я хотела сделать уже много лет. Мне бы хотелось сделать пластинку, которая была бы вне временных рамок, так, чтобы люди могли слушать ее снова и снова много лет. Надеюсь, что “A Christmas Cornucopia” станет именно таким альбомом”. Вся многолетняя карьера Энни Леннокс – это история невероятного и продолжительного успеха. И за время работы в Eurythmics, и как сольный артист Леннокс продала более 80 миллионов альбомов по всему миру, получила 4 премии Grammy, 11 премий Brit Awards, 2 Золотых Глобуса.