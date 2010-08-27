«Soundgarden» обьявили о выходе новой пластинки

Недавно воссоединившиеся Soundgarden объявили о том, что 27 сентября выйдет очередная пластинка группы. Диск будет называться “Telephantasm”, и помимо старых песен группы в треклист войдут новые и ранее не издававшиеся композиции. Первым синглом стала песня “Black Rain”, уже появившаяся в эфирах мировых радиостанций. “Telephantasm” станет первой пластинкой группы, вышедшей после распада группы, произошедшего в 1997 году. Уже 8 августа группа отыграла полноценный сет на американском фестивале Lollapalooza. Общий тираж дисков Soundgarden составляет более 20 миллионов копий по всему миру, а три последних альбома группы получили платиновые и мультиплатиновые статусы в США.