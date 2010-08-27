Доберман Глюкозы едва не сгорел заживо

Минувшей ночью во время грозы в загородный питомник, где содержится любимый доберман Глюк’oZы Иринланд Дюк Дюфер, ударила молния. В результате загорелась крыша здания, огонь с которой угрожал перекинуться на всю постройку. Чтобы спасти жизни постояльцев гостиницы для собак, хозяева питомника начали срочную эвакуацию животных из горящего помещения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По словам Ионовой, об инциденте первой сообщили директору артистки. Из-за плотного рабочего графика у Наташи, которая души не чает в своем любимце, пока нет возможности доехать до города Хотьково, где находится питомник. Но она предприняла все меры, чтобы защитить питомца. – Там сначала загорелась труба на крыше, потом пламя перешло на дом, – говорит "ТД" артистка. – Сейчас будем своими силами стараться все восстановить.