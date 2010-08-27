Влада Дарвина вдохновляют... стервы

В ходе веб-чата Влад Дарвин рассказал о своих вредных привычках, намерении написать песню с припевом "все девушки - стервы" и отношении к силикону. Одна из мобильных компаний пригласила 18 тысяч своих абонентов принять участие в веб-чате с Владом Дарвиным, и на прошедшей веб-конференции артиста буквально засыпали вопросами. В итоге певец и композитор просидел за компьютером 2 часа вместо запланированного часа, ответил на полсотни вопросов и пригласил самых активных участников чата на Гоа PARTY, где 29 августа состоится презентация его нового клипа. Дарвин признался, что занят поиском бэк-вокалистки экзотической внешности в свой коллектив и рассказал о намерении написать песню о девушках-стервах. Такая идея пришла к Владу прямо во время чата, когда очередной вопрос - считает ли он, что все девушки - стервы, - вызвал у артиста внезапную вспышку вдохновения: "Это отличная фраза для песни. Нужно записать. Ждите ответ на этот вопрос в моем новом треке". Певец честно рассказал о своих вредных привычках: "Я могу выкурить одну сигарету в день и выпить один алкогольный Мохито". И сразу уточнил: "Если не за рулем". А вот главная вредная привычка исполнителя, по его собственным словам, - это лень; Влад даже процитировал народную мудрость по этому поводу: "Лень - это дочь богатства и мать бедности". На вопрос о повальном увлечении пластической хирургией Влад ответил, что он за естественность и призывает девушек не злоупотреблять пластикой, в частности, сказал, что к силикону относится отрицательно. А вот своим верным другом артист считает... пианино Thurmer. Ну и конечно же, поклонников очень волновал вопрос, где Влад любит проводить свое свободное время, и где можно встретить артиста в повседневной жизни. Дарвин и тут не стал скрытничать, признавшись, что иногда ездит на общественном транспорте и любит гулять по Оболонской набережной.