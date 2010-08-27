Cколько весит Светка Букина?

Впервые актриса сериала «Счастливы вместе» (Новый канал) проверила шестое чувство на съемках российской «Интуиции» (сериальный папа Светки Букиной, актер Виктор Логинов – ведущий этого шоу). И вот недавно Даше Сагаловой снова пришлось прислушаться к своему «внутреннему голосу» - на этот раз на съемках «Интуиции» украинской. Перед началом Даша заметно нервничала и вспоминала полученные пару лет назад навыки в российском шоу: – Не то, чтобы у меня была стратегия, но я хорошо усвоила одно правило – обязательно нужно оставить одного-двух «легких» героев для финала – для меня понятных, – делится опытом актриса. – В случае чего, именно они могут помочь спасти ситуацию. Барабаны Вопреки легендам о силе женской интуиции, Даша Сагалова чаще в жизни руководствуется логикой. А такие понятия, как фортуна и талисманы, ставит под сомнение: – Ну, какая удача – это же просто игра, - говорит актриса. – У меня же нет цели – обязательно победить и забрать деньги. Для меня важен сам процесс. Я, конечно, верю, что есть знаковые вещи, но у меня нет никаких талисманов или вещей, которые бы я надевала «на удачу». Однако уже первые минуты украинской «Интуиции» показали, что актриса себя явно недооценивала. Едва Даша вышла на съемочную площадку, у нее тут же пропал «мандраж». 12 «незнакомцев» заставили актрису вспомнить об азарте. В отличие от сериальной простушки Светки Букиной, Даша Сагалова обладает многими талантами. Помимо актерского дарования, она еще прекрасно танцует и обладает предпринимательской жилкой: у девушки в Москве - собственная школа танцев. На съемочной площадке «Интуиции» Дашу Сагалову ждала необычная задача. Ей, как хореографу, ведущий предложил оценить с профессиональной точки зрения экзотический танец одного из «незнакомцев», выступавшего под аккомпанемент барабанов. После чего актриса созналась, что у нее дома тоже есть этот инструмент. И даже пообещала в недалеком будущем продемонстрировать свои музыкальные таланты публично. Вес Чуть ли не главной темой программы стал вопрос о весе Даши. Началось все с того, что ведущий шоу Андрей Доманский спросил у одного из участников – профессионального спортсмена, сколько, по его мнению, весит Дарья? – Думаю 53 кг, – предположил тот. – Подумайте еще, – настойчиво попросила Даша. – Это принципиальный вопрос, но учтите, я поела сегодня украинского борща. После нескольких попыток герой все же угадал правильный вес – 47 кг. Правда, ведущий Андрей Доманский усомнился, но Сагалова тут же потребовала весы. – Не веришь? Весы в студии есть? Несите сюда. Проверим, – уверено сказала она. Сколько на самом деле весит Даша Сагалова? Смогла ли она правильно угадать профессии 12 «незнакомцев» и выиграть главный приз? Смотрите на Новом канале 27 августа в 22.05! Сегодня стартует новый сезон шоу «Интуиция»!