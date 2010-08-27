Шоу «Ти – чемпіон»: 150 претендентов на победу

В кастингах нового шоу телеканала «Украина» «Ти – чемпіон» приняли участие более 150-ти боксеров. Отбор проводился в Донецке, Симферополе, Львове и Киеве в течение двух недель. Стать одним из участников шоу выразил желание чемпион мира среди юниоров из Мариуполя Давид Табатадзе, который уже полтора года живет и тренируется в США как профессионал. На кастинг боксер приехал со своим не менее известным другом Исмаилом Силлахом - серебряным призером чемпионатов мира и Европы среди любителей, а ныне – известным «проспектом» в «профи». Кстати, сам Силлах также может принять участие в проекте. Хотя организаторы пока сохраняют интригу, в каком качестве… Но не только спортивные достижение важны для авторов шоу. По словам режиссера Анны Гресь, участникам проекта надо иметь сильную мотивацию для достижения цели. «К нам пришел парень, у которого очень болен младший брат. У родителей нет денег, чтобы его лечить. Но есть надежда, что девятнадцатилетнему юноше можно помочь – для этого нужны деньги. Видно, что парень очень хочет победить ради брата», - говорит Анна. По мнению режиссера, у каждого из претендентов есть свои «скелеты в шкафу», у каждого есть своя история: «Приходил очень светлый мальчишка, который мечтает сделать подарок своей будущей девушке. И в спорте он достаточно силен. Девушки еще нет, но он уже о ней мечтает – абсолютный романтик. Есть еще один парень, который что-то хочет доказать своей бывшей возлюбленной, хочет ее вернуть». Как говорит будущий тренер боксеров Виктор Фесечко, у участников должна быть сильная любительская школа, не ниже мастера спорта. Экс-чемпион Европы среди профессионалов видел «в деле» всех претендентов и высоко оценивает их уровень. Отбор проводился среди начинающих профессиональных боксеров и боксеров-любителей возрастом от 20 до 35 лет средней и младшей средней весовых категорий. Напомним, шоу «Ти – чемпіон» объединяет две принципиально важные составляющие. С одной стороны, это спортивный проект – соревнование молодых боксеров за главный подарок – один миллион гривен. С другой – это программа с мощным социальным подтекстом. За каждым участником стоит история – драматичная, а порой трагичная. «Ти – чемпіон» - это проект, показывающий непростой путь участника к исполнению своей мечты.