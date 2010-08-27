Катя Лель посвятит Александру Волкову телеверсию концерта 2004 года

Телеверсия концертов Кати Лель, состоявшихся 3 и 4 апреля 2004 года в ГЦКЗ «Россия», впервые покажут на канале ТВЦ 27 августа в 00.00 часов. Певица рассказала корреспонденту Intermedia, что ранее это шоу, названное «Джага-джага», не могло выйти в телеэфир из-за проблем с ее бывшим продюсером Александром Волковым. «В течение 6 лет у меня просто не было возможности предоставить запись этих концертов российским каналам», - посетовала г-жа Лель. По признанию артистки, показ ее выступления в «России» на ТВ станет важнейшим для нее событием за последнее время. Эту телеверсию Катя посвящает памяти ушедшего из жизни 7 сентября 2008 года Александра Волкова, с которым певицу связывали весьма противоречивые отношения. «Сейчас я простила Александра за все и посвящаю трансляцию концерта 2004 года именно ему», - заявила исполнительница. В программу «Джага-джага» вошли такие хиты Кати Лель, как «Елисейские поля», «Я по тебе скучаю», «Огни», «Муси-пуси», «Долетай», «Мой мармеладный» и др.