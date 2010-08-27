Танцы пьяной Земфиры (Смотреть ВИДЕО)

Самая скандальная рок-звезда страны бурно отметила 34-летие вечеринкой на звукозаписывающей студии. Стремительно худеющая рок-звезда Земфира Рамазанова отметила 34-летие отвязными танцами на собственной студии в центре Москвы. Певица, которую многие упрекают во взрывном характере, но в унисон признают ее уникальный талант, устроила вечеринку камерно, со вкусом. Зема не стала организовывать ужин в хорошем ресторане, как это любит делать ее подруга Рената Литвинова, не стала бежать из страны, играя в прятки с поклонниками. Ее и так не нашли: наряженная в черное с головы до ног в полдень Рамазанова приехала к себе на студию, где оставалась до глубокой ночи. Компанию имениннице составили похорошевшая Литвинова с дочкой Ульяной, а также сестра и музыканты из коллектива Земфиры Талгатовны. - У Земфиры всегда очень тихо - там идет рабочий процесс. Но вчера было понятно, что там большой праздник. Гости много смеялись и пели, - рассказали Life News охранники китайского ресторана, который находится через дорогу от студии. Вечеринку было решено организовать в домашнем стиле: приглашенные приносили еду и напитки с собой вместе с подарками, самым крупногабартиным из которых оказался огромных размеров плазменный телевизор. Вместе с ним сестра Земфиры презентовала ей бутылку коллекционного вина. В течение вечера певица несколько раз садилась за рояль и баловала гостей своими старыми хитами, которые ее не заставишь петь на концерте под дулом пистолета или страхом пятирублевого гонорара. Стол с угощениями, украшенный свечами, вынесли на открытую веранду во дворике студии, несмотря на то что осень уже диктует свои правила: поздно вечером на улице было всего +10, дул сильный ветер и раз в полчаса лил дождь. Но Земфира, закаленная трудностями куда более внушительного масштаба, задала жару сама, не вступая в сговор в погодой. Включив в своей машине на полную громкость любимый диск Stevie Wonder, Земфира кубарем носилась по лестнице, с которой прыгала в объятия друзей и кружила их в танце, обнимая так, будто видит в последний раз.