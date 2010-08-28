Телеканал М1 лишит стыда и усовершенствует искусство обольщения

Пока мы все ждем желанную прохладу, телеканал М1 заряжает новую порцию жары. Начиная с сентября Первый музыкальный разорвет бомбу замедленного действия в виде десяти новых проектов. В этом сезоне будет еще больше звездности, еще больше безумства и еще больше сексуальности. Изменится и обложка канала — графический дизайн, в котором задействованы все топовые звёзды украинского шоу-биза. М1 облил их тонной красно-белой краски. Что из этого вышло - смотри с 1 сентября! Итак, с сентября М1 отбросит ложный стыд в совершенно новой программе "Бесстыжие". Ее ведущая, рыжая бестия Танюська, расскажет вам все, что знает о стыде и о его отсутсвии. Впервые украинские звезды расскажут о том, о чём даже маме своей стеснялись рассказывать. Бывший напарник Танюськи по эфиру, Женя, устанавливает новые правила на канале М1 в проекте "Правила съема". Он будет искать в толпе людей самых крутых пикаперов, которые будут соревноваться между собой в искусстве обольщения. А победитель получит ценный подарок. Кроме того, М1 подготовил для своей девчачьей аудитории новую музыкально-развлекательную программу "Kita Club", где будут обсуждаться все девичьи проблемы. И ни одного слова про школу! Не изменил М1 и своим любимым мультфильмам и сериалам. В новом сезоне зрителей ждет новый мульт-сериал "Жизнь-зоопарк”. Свинья-извращенка, крокодил-гей, медведь-пьяница - это еще не полный список причудливых животных, которые соревнуются между собой. И все это под соусом черного юмора. Новый сериал "Skins" - сериал о молодежи с ее неуравновешенными проблемами молодой жизни. Они такие же ,как и мы, у них те же проблемы: первая любовь, поцелуи, недопонимание с родителями. С сентября появятся новые реалити-шоу. Три самые желанные блондинки и один известный ловелас приглашают к себе в гости. Реалити-шоу Хью Хефнера "Девушки на вилле Плейбоя” покажут, как надо развлекаться. Реалити-шоу "Бег на каблуках" покажет вам все ужасы карьерного роста в известном модном журнале Marie Claire. А проекты “Сливки” и “Хорошый, плохой и омерзительный” раскроют всю правду о звездах. Также телеканал М1 не забыл о своих любимых проектах. Вас ждет обновленный "Star Magazin", "Новые Русские Горки", eMOneNews, Guten Morgen, Coolbaba.cc, Blond 007, Чипсы.Чиксы.Лавандос, Girls2Girls и ChatDivchat. Не пропусти Новый Сезон с 1 сентября на канале М1. Как дети в школу!