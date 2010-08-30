«Жизнь» заплатит за фото Приходько 100 тысяч

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитража Москвы, который взыскал с ОАО "Ньюс медиа", издателя газеты "Жизнь", 100 тысяч рублей в пользу издательского дома "Ашет Филиппаки Шкулев" (ИД "АФС", журналы Maxim, Elle) за незаконную публикацию принадлежащей ИД "АФС" фотографии певицы Анастасии Приходько. Об этом сообщил в понедельник Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда. Суд отклонил апелляционную жалобу ответчика ОАО "Ньюс медиа". Истец ИД "АФС" в Арбитражном суде Москвы требовал взыскать с нарушителя своих прав 500 тысяч рублей за публикацию в газете "Жизнь" фотографии участницы "Евровидения-2009" от России, а также обязать ответчика "опубликовать решение суда в полном объеме стандартным шрифтом Times New Roman, петитом не меньше 8". Суд установил, что исключительные права на фотографию принадлежат истцу. Ответчик против иска возражал, но мотивированного отзыва не представил. Судья Виктор Хохлов удовлетворил иск частично, уменьшив сумму компенсации из соображений справедливости и соразмерности совершенного правонарушении наступившим последствиям. Не согласившись с решением, ОАО "Ньюс медиа" обжаловало его в суде апелляционной инстанции.