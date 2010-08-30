Андрей Аршавин сыграет в комедии

Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин снимется в российской комедии "Я не Аршавин". Режиссером и сценаристом фильма выступает Илья Шиловский (сын актера и режиссера Всеволода Шиловского). По словам Аршавина, все началось со сценария картины, который показался ему интересным, сообщает официальный сайт футболиста. Аршавин добавил, что по контракту он не имеет права говорить о подробностях фильма, поэтому о некоторых деталях картины рассказал сам Шиловский. По его словам, "Я не Аршавин" - это экшн-комедия, но сам режиссер предпочитает называть ее "футбольной сказкой". Главный герой фильма Леха Бобков (Боба) с детства мечтает играть в футбол, однако к 18 годам его вес перевалил за 150 килограммов. "А тут еще несчастная любовь, девушка, в которую влюблен Боба, предпочитает другого - стройного красавца, да еще и ко всему прочему лучшего нападающего местной футбольной команды", - рассказал Шиловский. Боба просит о помощи, обращаясь к постеру своего кумира - Аршавина. Футболист "в образе то ли волшебника, то ли видения" обещает помочь герою фильма, и через некоторое время тот обнаруживает, что играет в футбол как Аршавин. "В связи с этим событием его жизнь превращается в череду головокружительных приключений, где ему на помощь приходит его добрый ангел Андрей Аршавин", - добавил режиссер. Кто сыграет главного героя, Шиловский не сказал, отметив лишь, что это будет известный молодой актер. По словам режиссера, он рассчитывает, что фильм "Я не Аршавин" станет первой полнометражной картиной в России, которая будет сниматься в формате 3D. Когда планируется выход фильма в прокат, не уточняется.