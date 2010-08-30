Суд запретил приближаться к Ди Каприо даме, считающей себя его женой

Суд Лос-Анджелеса запретил женщине, выдающей себя за жену и мать ребенка известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо, приближаться к звезде фильма "Титаник" ближе чем на 100 ярдов (около 92 метров), сообщает в пятницу новостной сайт о шоу-бизнесе TMZ. В иске актера, удовлетворенном судом, отмечается, что Ливия Бистрисеану (Livia Bistriceanu) неоднократно посылала Ди Каприо электронные письма и пыталась встретиться с ним. "Она вбила себе в голову, что она моя жена и мать моего ребенка. Я боюсь Бистрисеану и чувствую, что моя личная безопасность и безопасность окружающих меня людей находится под угрозой", - утверждает Ди Каприо. Адвокат актера представил суду письмо, написанное неровным подчерком, в котором Бистрисеану спрашивает Ди Каприо, почему он не хочет встретиться с ней. Актер при этом отмечает, что ответчица знает, где он живет. Ди Каприо снялся во многих фильмах, но мировую известность он получил после выхода на экраны в 1997 году фильма "Титаник", снятого Джеймсом Кэмероном.