На рок-фестивале в Миассе избили зрителей

В воскресенье на зрителей и участников рок-фестиваля "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области напали несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей, сообщает агентство "ЧелНовости.Ру". Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 по московскому) на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской, где проходил концерт. От 30 до 50 человек, вооруженные дубинками, палками, металлическими прутьями, прибыли на автомобилях и начали избивать зрителей. Некоторые очевидцы рассказывают о том, что слышали стрельбу. По предварительным данным, пострадали более десяти человек. Челябинские СМИ сообщают об одной погибшей, 14-летней девушке, которая получила множественные ножевые ранения, однако официально местные правоохранительные органы эту информацию пока не подтверждают. Милиция задержала 15 подозреваемых в нападении, добавляет агентство ИТАР-ТАСС. Как утверждают свидетели событий, все произошло настолько внезапно, что охрана и милиционеры не успели среагировать, однако вскоре оперативно был объявлен план "Перехват" и начались задержания. Источники информагентств в ГУВД Челябинской области пока не стали выдвигать никаких версий произошедшего.