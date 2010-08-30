Кобзону подарили украинскую вышиванку

Президент Украины Виктор Янукович встретился с народным артистом Украины, России и СССР Иосифом Кобзоном, сообщает пресс-служба главы государства. Сообщается, что на встрече были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Украины и России в области культуры. Президент страны поздравил Кобзона с рождением внука и подарил ему книги на украинском языке. "Он у Вас в определенной степени украинец, так что детские стихи Ивана Франков и собрание украинских народных сказок "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя будет интересно ребенку почитать... и почитать на украинском языке", - заявил президент. Янукович также подарил артисту вышитую рубашку, купленную им на Сорочинской ярмарке. Кобзон в свою очередь поблагодарил президента за подарки и пообещал надеть вышиванку. "Если Вы придете на концерт, обязательно надену свое вышиванку", - сказал Кобзон.