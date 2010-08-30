«История игрушек 3» стала первым анимационным «миллиардером»

"Истории игрушек: Большой побег 3D" от Pixar стал первым мультфильмом в истории кинематографа, собравшим в прокате более миллиарда долларов, сообщает BoxOfficeMojo. На момент написания заметки сборы картины составляют 1,012 миллиарда. Самым кассовым мультфильмом "История игрушек" стала еще в середине августа 2010 года. По данным ресурса, столь высокие сборы обусловлены дорогими билетами, в том числе и в обычных кинотеатрах, по всему миру. При этом подчеркивается, что пока по посещаемости "История" уступает таким анимационным лентам как "Шрек 2", "В поисках Немо" и "Король Лев". Третья "История игрушек" стала седьмым фильмом за всю историю кинематографа, преодолевшим миллиардный барьер. В настоящее время семерка самых коммерчески успешных фильмов выглядит следующим образом: "Аватар"(2,751 миллиарда долларов) "Титаник" (1,843 миллиарда долларов) "Властелин колец: Возвращение короля" (1,119 миллиарда) "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (1,066 миллиарда) "Алиса в Стране чудес"(1,024 миллиарда) "История игрушек 3" (1,012 миллиарда) "Темный рыцарь" (1,001 миллиарда) Сюжет "Истории игрушек: Большой побег 3D" строится вокруг игрушек под предводительством Базза и Вуди, сбегающих из детского сада, куда они попали после того, как Энди, их хозяин, уехал в колледж. Примечательно, что совсем недавно этот мультфильм попал в список BBC News Magazine 20 самых душещипательных фильмов для мужчин.