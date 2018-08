«Безумцы» завоевали «Эмми» в третий раз подряд

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Об этом сообщает агентство Associated Press. Мероприятие состоялось вечером 29 августа по местному времени. Церемонию транслировал телеканал NBC. Награду в категории "лучший драматический сериал" в третий раз подряд получили "Безумцы" (Mad Men). В этой номинации также были представлены такие сериалы как "Остаться в живых" (Lost), "Во все тяжкие" (Breaking Bad), "Декстер" (Dexter), "Хорошая жена" (The Good Wife) и "Настоящая кровь" (True Blood). Лучшим комедийным сериалом признали "Американскую семейку" (Modern Family). На эту награду также претендовали "Офис" (The Office), "Песня" (Glee), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Cестра Джеки" (Nurse Jackie) и "30 потрясений" (30 Rock). Премию в номинации "лучший драматический актер" получил Брайан Крэнстон за роль учителя химии Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие". Эта награда присуждается Крэнстону третий год подряд. Лучшей драматической актрисой стала Кира Седжвик, сыгравшая в сериале "Ищейка" (The Closer). Награду за лучшую комедийную роль получил Джим Парсонс, сыгравший Шелдона Купера в "Теории Большого взрыва" (The Big Bang Theory). Премию за лучшую комедийную роль вручили актрисе Эди Фалько, сыгравшей в сериале "Cестра Джеки". Полный список победителей и номинантов доступен на официальном сайте премии "Эмми".