Сталлоне попросил Уиллиса стать злодеем в «Неудержимых 2»

Сильвестр Сталлоне предложил Брюсу Уиллису исполнить роль главного злодея в "Неудержимых 2". Об этом Сталлоне заявил в своем микроблоге. Об ответе Уиллиса ничего не сообщается. В "Неудержимых" Уиллис сыграл совсем небольшую роль представителя спецслужб, который нанимал героя Сталлоне и его команду для устранения лидера одной латиноамериканской страны. На экране он появлялся всего в одной сцене вместе с Арнольдом Шварценеггером. В настоящее время Сталлоне активно ведет свой блог. Так, например, он поинтересовался у пользователей Сети где, по их мнению, должно разворачиваться действие вторых "Неудержимых". Сталлоне также удивился тому факту, что 42 процента аудитории "Неудержимых" - женщины. Фильм "Неудержимые" вышел на экраны в середине августа 2010 года и сразу захватил лидерство в североамериканском прокате. В настоящий момент картина заработала за три недели проката более 82 миллионов долларов. Окончательный результат фильма, однако, будет гораздо выше, так как прокатчики пока не суммировали данные от проката картины за пределами Северной Америки.