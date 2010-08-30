Унитаз Джона Леннона продали за 9500 фунтов

Унитаз, когда-то стоявший в доме Джона Леннона, продан на аукционе за 9500 фунтов, сообщает The Daily Telegraph. Аукцион состоялся в рамках 33-й ежегодной конвенции The Beatles в Ливерпуле. Лотами на торгах стали многие другие реликвии, имеющие отношение к "Битлам": автографы, записи и музыкальные инструменты. Организатор аукциона Стивен Бейли ранее отмечал, что унитаз является одним из самых странных лотов, которые ему когда-либо приходилось продавать. "Может быть, унитаз чего-то стоит, а может, и нет", - говорил Бейли. При этом эксперты утверждали, что стоимость этого лота на торгах может составить от 750 до 1000 фунтов. Имя покупателя унитаза Леннона не разглашается. Однако известно, что человек, решивший приобрести этот предмет, проживает за пределами Великобритании.