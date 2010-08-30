СРОЧНО! Тело Майкла Джексона могут эксгумировать

30 августа 2010, 11:21

Тело Майкла Джексона могут эксгумировать. Процедура необходима, чтобы доказать невиновность лечащего врача покойного певца В смерти певца обвиняется его лечащий врач, Конрад Мюррей, который дал Майклу смертельную дозу лекарства профопол. Адвокаты врача настаивают на эксгумации тела Джексона, для того чтобы проверить содержимое препарата в его организме и убедить суд в том, что артист умер от злоупотребления обезболивающими лекарствами в течение многих лет. Это должно доказать невиновность Мюррея в непредумышленном убийстве, сообщает ЕвроСМИ. Адвокатам врача уже удалось получить разрешение на дополнительное обследование кусочков тканей тела певца, которые были заморожены после его кончины. Если результаты подтвердят слова обвиняемого, то эксгумацию Джексона уже можно сказать решенным вопросом. Семья Майкла Джексона заявила, что будет до последнего сопротивляться этой неприятной процедуре. «Если результаты теста разойдутся с тем, что написано в заключении, то логичным шагом будет эксгумация», - сказал источник, близкий к окружению семьи Джексона. Отец певца Джо Джексон считает, что причиной смерти его сына стала слишком большая доза лекарств, назначенная кардиологом. В январе сторона обвинения предъявит доказательства виновности Мюррея в смерти Джексона, после чего суду предстоит решить, может ли врач быть привлечен к ответственности. Если Мюррея признают виновным в гибели Майкла Джексона, ему грозит тюремное заключение сроком до четырех лет. В причастности к смерти певца подозревали еще семерых врачей и одну медсестру, но суд снял с них все обвинения. В годовщину смерти Джексона его отец Джо Джексон подал в суд на Мюррея, обвинив его в халатности. По этому иску Джексон требует от врача 75 тыс. долл. Сам Мюррей утверждает, что Майкл Джексон самостоятельно увеличил себе дозу пропофола, когда врач отлучился из комнаты певца.

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