Музыкальные критики назвали лучшую песню уходящего лета!

По проведенным опросам среди 75 крупнейших отечественных музыкальных критиков летом-2010 лучшей стала композиция Веры Брежневой «Любовь спасет мир». — Этим летом российский шоу-бизнес произвел печально мало по-настоящему топовых хит-выстрелов. Однако десятку крепких победителей удалось составить без особенных прений. Среди лучших — Вера Брежнева («Любовь спасет мир»), «Моральный кодекс» («Моцарт»), Ева Польна («Не расставаясь»), Филипп Киркоров («Струны»), — отмечают в итоговом релизе музыкальные эксперты. Среди дебютантов традиционного хит-парада — песня молодой певицы Лизы Макеевой «На одном дыхании», ремиксами на которую сейчас заполнен весь Рунет. — В общем зачете Лиза Макеева заняла 8 место, при этом ей присуждено заслуженное золото за видеоверсию своего хита. Один из лучших российских celebrity – фотографов Владимир Бязров, на этот раз выступивший в роли режиссера, создал настолько пропитанный романтикой и атмосферой полной свободы клип, что мы единодушно назвали его горячим гимном молодости и красоте-2010! — подытоживают эксперты.