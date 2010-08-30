Пэрис Хилтон арестовали за хранение кокаина

Вечером в пятницу, 27 августа, полиция Лас-Вегаса арестовала Пэрис Хилтон за хранение кокаина, сообщает Fox News. Полицейские почувствовали запах марихуаны, который тянулся за одной из машин, и остановили автомобиль. За рулем находился мужчина, имя которого не сообщается. Полиция установила, что марихуана принадлежала именно ему. На пассажирском месте в автомобиле находилась Хилтон. В разговоре с ней выяснилось, что у нее имеется с собой кокаин. Хилтон была доставлена в участок, но ее отпустили в половину третьего ночи в субботу, взяв с нее обязательство появиться в суде. Денежного залога Пэрис не вносила Отметим, что у наследницы гостиничной империи не впервые возникают проблемы с законом. В начале июля 2010 года она была арестована в ЮАР по подозрению в хранении марихуаны. В 2007 году она даже получила срок за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Хилтон должна была провести под стражей около полутора месяцев. Однако ее отпустили через 23 дня - после того как она заявила, что переоценила свою жизнь и намеревается избавиться от вредных привычек.