Тимофей Нагорный взялся за продюсирование Мики Ньютон

Поговаривают, что бывший муж Лилии Подкопаевой решил продюсировать Мику после того, как ее отношения с нынешним продюсером - Юрием Фалесой - накалились до предела. Напомним, недавно после нескольких лет совместной работы певица хотела расстаться со своим боссом. Но выяснилось, что авторские права на песни, исполняемые Микой, принадлежат Фалесе. Пришлось идти на попятную - Мика согласилась работать с Фалесой до тех пор, пока не сможет выкупить у него права на композиции. И вот дело приблизилось к развязке - благодаря вмешательству Тимофея Нагорного, о чем он сам рассказал «КП». - Мне давно нравится творчество Мики, - признался он. - Захотелось ей помочь. На днях у нас состоятся переговоры с Юрием Фалесой, я готов перекупить у него права на песни Мики и дальше содействовать ей в работе. Думаю, к первому сентября все решится. Такое положение вещей вполне устроило и саму певицу. - Я верю, что наш тандем с Тимофеем Нагорным будет успешным. Мне очень нужен был человек, который помог бы достойно выступить на национальном отборе конкурса «Евровидение», - говорит она. - Я рада, что теперь мы - одна команда, и сейчас для нас самое главное - одержать победу в финале. Сумма сделки продюсерами пока не разглашается.