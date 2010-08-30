Организаторы «Мисс Украина»: Пэрис Хилтон не может отказаться от нашего контракта!

Представители Александра Онищенко, организатора конкурса красоты "Мисс Украина - 2010" и инициатора приезда самой известной светской львицы мира в Киев, шокированы появлением информации о задержании Пэрис за кокаин и разрабатывают "план Б" в случае неприезда Хилтон в столицу Украины. Напомним, что несколько дней назад Хилтон задержали в Лас-Вегасе за хранение кокаина. В сумочке, изъятой у звезды, нашли тяжелый наркотик. Пэрис сразу же сообщила стражам закона, что впервые видит эту сумочку. "Мы сами были удивлены этой информацией, но уже знаем, что за нее уплачен залог и она временно находится на свободе, - сообщили DELFI.UA представители компании TOP Ukraine занимающейся приездом знаменитости на конкурс "Мисс Украина". - Но мы продолжаем ждать ее в Киеве, ведь с Пэрис подписан предварительный и очень "вкусный" для нее контракт, от которого, уверены, ей нет смысла отказываться". "В случае же, если разгильдяйское поведение Хилтон станет причиной ее неприезда и, соответственно, неполучения ею солидного гонорара, то у нас уже сейчас ведется замена, и посетители шоу, уверены, смогут увидеть знаменитость не меньшего масштаба. Не отменять же из-за Пэрис Хилтон шоу!" - резюмировали представители TOP Ukraine. Напомним, что 4 сентября состоится конкурс "Мисс Украина", на которые приедут всемирно известные знаменитости - Пэрис Хилтон, Ева Лонгория и Жан-Клод ванн Дамм. По слухам, за приезд в столицу Украины Пэрис получит более миллиона долларов.