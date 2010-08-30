Водитель Тины Канделаки избил московского стилиста!

В среду теледива Тина Канделаки снова угодила в ДТП, на этот раз с участием звездного топ-стилиста Руслана Юрши. В кинозале «Мир» на Цветном бульваре снимался новый телевизионный проект. Руслан Юрша на своем Infiniti приехал сюда создавать образ Вере Брежневой. Когда стилист уже заканчивал работу, светская львица Тина Канделаки только подъезжала к месту съемок. В этот день Канделаки, почувствовав недомогание, решила самостоятельно не садиться за руль и попросила водителя своих детей подвезти ее. Свободных паркомест для внедорожника Audi Q7 возле концертного зала, однако, не оказалось. И водитель второпях не нашел ничего лучше, как поставить машину вторым рядом. Сам же он, взяв костюмы звезды, ушел вместе с ней. — Я закончил довольно быстро и вышел на улицу. Уже через час у меня была назначена важная встреча! И тут вижу, что мое авто прижал какой-то кретин! — негодует Руслан. — Номера телефона на лобовом стекле он, как это принято делать, не оставил. Минут 20 я безуспешно сигналил, бегал к администратору концертного зала. Однако затем, как мне показалось, сумел найти единственно верное решение. Я ударил по колесам внедорожника, чтобы сработала сигнализация и наконец-то объявились хозяева. По иронии судьбы именно в ту минуту, когда стилист «наносил увечия» машине из к/з «Мир» вышел водитель Канделаки. — С криком «Ты что делаешь, скотина?!» он подорвался ко мне, схватил за рубашку и буквально отбросил в сторону. Я, мощно ударившись о бок, упал на асфальт. Пока приходил в себя от падения, он стал звонить, как позже выяснилось, самой Канделаки… — продолжает Юрша. Стилист тоже взял мобильный, чтобы вызвать милицию. В этот момент появилась Тина… — Произошла очень неудобная ситуация! — с сожалением уже после сказала журналистам телезвезда. — В будни парковаться здесь просто невыносимо, все битком, а у нас форс-мажор — словом, у водителя не оставалось другого выхода! Руслан же и вовсе ни за что пострадал. Да уж, интересное получилось знакомство! Стоит сказать, что Канделаки поступила как настоящий дипломат, благодаря чему удалось разрулить ситуацию без вмешательства милиции. Она взяла вину на себя, попросила у ребят прощения, которые позже даже пожали друг другу руки.